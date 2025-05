Les événements de Popôte – TARBES Tarbes, 14 juin 2025 07:00, Tarbes.

Hautes-Pyrénées

Les événements de Popôte TARBES 112 rue de la Chaudronnerie Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-26

2025-06-14

Laura et Anthony vous accueillent dans ce lieu convivial et chaleureux alliant la nature, le design et la noblesse des matières brutes.

Ils ont à coeur de vous proposer une cuisine locale, sincère et gourmande donnant la part belle aux circuits courts accompagnés d’une belle sélection de vins d’artisans.

Les événements du mois de juin

Samedi 14 Midi Minuit Popôte > sans réservation

Jeudi 26 Tablées de Vic-en-Bigorre > sur réservation

Rejoignez-les pour régaler vos yeux et vos papilles !

TARBES 112 rue de la Chaudronnerie

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 77 23

English :

Laura and Anthony welcome you to this warm and friendly place, combining nature, design and the nobility of raw materials.

Their aim is to offer you local, sincere and gourmet cuisine, with an emphasis on local produce, accompanied by a fine selection of artisan wines.

June events

Saturday 14: Midi Minuit Popôte > without reservation

Thursday 26: Tablées de Vic-en-Bigorre > reservation required

Join them to feast your eyes and taste buds!

German :

Laura und Anthony begrüßen Sie an diesem freundlichen und warmen Ort, der Natur, Design und edle Rohstoffe miteinander verbindet.

Ihnen liegt es am Herzen, Ihnen eine lokale, ehrliche und schmackhafte Küche anzubieten, die den kurzen Transportwegen den Vorzug gibt und von einer schönen Auswahl an handwerklich hergestellten Weinen begleitet wird.

Veranstaltungen im Juni

Samstag, 14.: Midi Minuit Popôte > ohne Reservierung

Donnerstag, 26.: Tablées de Vic-en-Bigorre > mit Reservierung

Schließen Sie sich ihnen an, um Ihre Augen und Ihren Gaumen zu verwöhnen!

Italiano :

Laura e Anthony vi danno il benvenuto in questo luogo caldo e accogliente, che unisce natura, design e nobiltà delle materie prime.

Il loro obiettivo è quello di offrirvi una cucina locale, sincera e gourmet, con un’enfasi sui prodotti del territorio, accompagnata da un’ottima selezione di vini locali.

Eventi a giugno

Sabato 14: Midi Minuit Popôte > senza prenotazione

Giovedì 26: Tablées de Vic-en-Bigorre > prenotazione obbligatoria

Unitevi a loro per rifarvi gli occhi e le papille gustative!

Espanol :

Laura y Anthony le dan la bienvenida a este lugar cálido y acogedor, que combina naturaleza, diseño y la nobleza de las materias primas.

Su objetivo es ofrecerle una cocina sincera, gastronómica y local, con énfasis en los productos de la tierra, acompañada de una buena selección de vinos locales.

Eventos en junio

Sábado 14: Midi Minuit Popôte > sin reserva previa

Jueves 26: Tablées de Vic-en-Bigorre > reserva obligatoria

Únase a ellos para deleitar su vista y su paladar

