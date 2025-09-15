Les évènements du conservatoire Mozart Conservatoire Municipal W. A. Mozart PARIS

lundi 15 septembre 2025.

Vous retrouverez sur cette page les évènements de la saison culturelle du conservatoire Mozart, auditions d’élèves, concerts, spectacles et représentations, dans les murs ainsi que dans divers lieux des arrondissements du centre de Paris

Retrouvez ici la saison culturelle du conservatoire Mozart

Du lundi 15 septembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit

Sauf exceptions mentionnées, les évènements sont sans réservation. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Conservatoire Municipal W. A. Mozart 7, passage de la Canopée 75001 PARIS