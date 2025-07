Les expériences découvertes rencontre avec l’alambic en cuivre Bézu-Saint-Éloi

Les expériences découvertes rencontre avec l'alambic en cuivre Bézu-Saint-Éloi mardi 5 août 2025.

Les expériences découvertes rencontre avec l’alambic en cuivre

Route de la Vierge Bézu-Saint-Éloi Eure

Début : 2025-08-05 14:00:00

fin : 2025-08-05

2025-08-05 2025-08-10 2025-08-12

Venez vivre une expérience unique avec des plantes médicinales et découvrez la magie de la distillation paysanne.

Lors de cet atelier, vous vivrez l’experience complète de la fabrication d’un hydrolat.

Au programme :

Accueil et présentation

– Présentation du lieu

– Infusion maison offerte à votre arrivée

Cueillette

– Présentation de la plante du jour et de ses propriétés

– Cueillette collective

Rencontre avec l’alambic en cuivre

– Fonctionnement et histoire

– Mise en place des plantes fraîches dans l’alambic

– Lancement de la distillation, explication étape par étape

– Observation de la sortie de l’hydrolat et explication des usages

– Astuces de conservation et d’utilisation des hydrolats et eaux florales

Dégustation et découverte des produits finis

– Dégustez le fruit de la cueillette

– Questions autour du métier d’herboriste.

– Possibilité d’achat direct sur place

Bonus souvenir chaque participant adulte repart avec un petit flacon d’hydrolat fraîchement distillé.

Une occasion de partager un savoir-faire rare de paysanne herboriste distillatrice, passionnée par la nature, le bio et l’authenticité.

Places limitées. Pensez à réserver rapidement .

Route de la Vierge Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 95 10 38 12 aude@monjolibazarchampetre.com

English : Les expériences découvertes rencontre avec l’alambic en cuivre

Come and enjoy a unique experience with medicinal plants and discover the magic of peasant distillation.

During this workshop, you’ll experience the complete hydrosol-making process.

Program:

Welcome and introduction

– Introduction to the site

– Home brew offered on arrival

Picking

– Presentation of the plant of the day and its properties

– Collective picking

Meet the copper still

– Operation and history

– Placing fresh plants in the still

– Start distillation, step-by-step explanation

– Observation of hydrolat output and explanation of uses

– Tips on storing and using hydrolats and floral waters

Tasting and discovering finished products

– Taste the fruit of the harvest

– Questions about the profession of herbalist.

– Possibility of direct purchase on site

Bonus souvenir: each adult participant leaves with a small bottle of freshly distilled hydrolat.

An opportunity to share the rare know-how of a farmer-herbalist-distiller with a passion for nature, organic products and authenticity.

Places are limited. Please book early.

German :

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung mit Heilpflanzen und entdecken Sie die Magie der bäuerlichen Destillation.

In diesem Workshop werden Sie die komplette Erfahrung der Herstellung eines Hydrolats erleben.

Auf dem Programm stehen:

Begrüßung und Vorstellung

– Vorstellung des Ortes

– Hausgemachter Kräutertee bei Ihrer Ankunft

Pflücken

– Vorstellung der Pflanze des Tages und ihrer Eigenschaften

– Gemeinsames Pflücken

Begegnung mit dem kupfernen Destillierapparat

– Funktionsweise und Geschichte

– Einfüllen der frischen Pflanzen in den Destillierapparat

– Start der Destillation, Schritt für Schritt erklärt

– Beobachtung des Austritts des Hydrolats und Erklärung der Verwendung

– Tipps zur Aufbewahrung und Verwendung von Hydrolaten und Blütenwässern

Verkostung und Kennenlernen der Endprodukte

– Verkostung der gepflückten Früchte

– Fragen rund um den Beruf des Kräuterkundigen.

– Möglichkeit zum direkten Kauf vor Ort

Erinnerungsbonus: Jeder erwachsene Teilnehmer geht mit einem kleinen Fläschchen frisch destilliertem Hydrolat nach Hause.

Eine Gelegenheit, das seltene Know-how einer Bäuerin zu teilen, die Kräuter destilliert und eine Leidenschaft für die Natur, Bio und Authentizität hat.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Denken Sie daran, schnell zu buchen.

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza unica con le piante medicinali e a scoprire la magia della distillazione contadina.

Durante questo laboratorio, sperimenterete l’intero processo di produzione di un idrolato.

Programma:

Benvenuto e introduzione

– Introduzione al sito

– Birra casalinga offerta all’arrivo

Raccolta

– Presentazione della pianta del giorno e delle sue proprietà

– Raccolta collettiva

Incontro con l’alambicco di rame

– Funzionamento e storia

– Posizionamento delle piante fresche nell’alambicco

– Inizio della distillazione, spiegazione passo dopo passo

– Osservazione dell’idrosol prodotto e spiegazione dei suoi usi

– Consigli per la conservazione e l’utilizzo degli idrolati e delle acque floreali

Degustazione e scoperta dei prodotti finiti

– Assaggio del frutto del raccolto

– Domande sulla professione di erborista.

– Possibilità di acquistare direttamente sul posto

Bonus souvenir: ogni partecipante adulto lascia una bottiglietta di idrolato appena distillato.

Un’occasione per condividere le rare competenze di un contadino-erborista-distillatore con la passione per la natura, i prodotti biologici e l’autenticità.

I posti sono limitati. Si prega di prenotare in anticipo.

Espanol :

Ven a disfrutar de una experiencia única con plantas medicinales y descubre la magia de la destilación campestre.

Durante este taller, experimentará todo el proceso de elaboración de un hidrolato.

Programa:

Bienvenida e introducción

– Presentación del lugar

– Cerveza casera ofrecida a la llegada

Recolección

– Presentación de la planta del día y sus propiedades

– Recogida colectiva

Conozca el alambique de cobre

– Funcionamiento e historia

– Colocación de las plantas frescas en el alambique

– Inicio de la destilación, explicación paso a paso

– Observación de la producción de hidrolato y explicación de sus usos

– Consejos para almacenar y utilizar los hidrolatos y las aguas florales

Degustación y descubrimiento de los productos acabados

– Degustación del fruto de la cosecha

– Preguntas sobre la profesión de herborista

– Posibilidad de comprar directamente in situ

Bonus souvenir: cada participante adulto se va con una botellita de hidrolato recién destilado.

Una oportunidad para compartir las habilidades poco comunes de un agricultor-herborista-destilador apasionado por la naturaleza, los productos ecológicos y la autenticidad.

Plazas limitadas. Se ruega reservar con antelación.

