Les Expériences du Château de Simiane Château de Simiane Valréas
samedi 17 octobre 2026 · Château de Simiane · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Les Expériences du Château de Simiane
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 17:30:00
Date(s) :
2026-10-17
À l’occasion des vacances de la Toussaint, petits et grands sont invités à franchir les portes du monument pour découvrir « Les Expériences du Château de Simiane », un événement inédit mêlant histoire locale, sciences, découvertes, énigmes et théâtre.
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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
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English :
%C0 During the All Saints’ Day break, young and old alike are invited to step through the monument’s doors to discover %AB Les Exp%E9riences du Ch%E2teau de Simiane %BB, a %E9v%unique event blending local history, science, discovery, mysteries, and theater.
L’événement Les Expériences du Château de Simiane Valréas a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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