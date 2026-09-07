Les Expériences du Château de Simiane Château de Simiane Valréas

Informations pratiques

Valréas

Les Expériences du Château de Simiane

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-11-01 17:30:00

Date(s) :

2026-10-17

À l’occasion des vacances de la Toussaint, petits et grands sont invités à franchir les portes du monument pour découvrir « Les Expériences du Château de Simiane », un événement inédit mêlant histoire locale, sciences, découvertes, énigmes et théâtre.

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

%C0 During the All Saints’ Day break, young and old alike are invited to step through the monument’s doors to discover %AB Les Exp%E9riences du Ch%E2teau de Simiane %BB, a %E9v%unique event blending local history, science, discovery, mysteries, and theater.

L’événement Les Expériences du Château de Simiane Valréas a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes