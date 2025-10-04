Les Expériences spectaculaires : Médiathèque Floresca Guépin Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Les Expériences spectaculaires : Médiathèque Floresca Guépin Médiathèque Floresca Guépin Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Spectacle de la Compagnie du Nuage d’Oort dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête de la sciencePrenez un soupçon de science, une bonne dose de rire, incorporez une pointe de magie, un personnage farfelu et vous voilà avec la recette de ce spectacle interactif où les petits et les grands sont invités à réaliser des expériences surprenantes avec le lutin à lunettes Orphise, pour découvrir la puissance des phénomènes naturels terriens.

Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300