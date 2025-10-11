Les Expériences spectaculaires : Médiathèque Lisa Bresner Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Les Expériences spectaculaires : Médiathèque Lisa Bresner Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Spectacle de la Compagnie du Nuage d’OortPrenez un soupçon de science, une bonne dose de rire, incorporez une pointe de magie, un personnage farfelu et vous voilà avec la recette de ce spectacle interactif où les petits et les grands sont invités à réaliser des expériences surprenantes avec le lutin à lunettes Orphise, pour découvrir la puissance des phénomènes naturels terriens.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/