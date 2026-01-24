Les explorateurs Terre d’estuaire Cordemais
Les vacances d’hiver à Terre d’Estuaire
Un petit cigogneau s’est perdu sur les bords de l’estuaire. Aide-le à retrouver ses parents pour continuer son expédition migratrice.
Tarif 5,50 € par personne.
Jeu de piste costumés 5/7 ans encadré par un·e animateur·trice.
Réservation conseillée. .
Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
