Les explorateurs Terre d’estuaire Cordemais

Les explorateurs

Terre d’estuaire Le port Cordemais Loire-Atlantique

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-23 15:00:00

2026-02-18 2026-02-23 2026-02-26

Les vacances d’hiver à Terre d’Estuaire

Un petit cigogneau s’est perdu sur les bords de l’estuaire. Aide-le à retrouver ses parents pour continuer son expédition migratrice.

Tarif 5,50 € par personne.

Jeu de piste costumés 5/7 ans encadré par un·e animateur·trice.

Réservation conseillée. .

Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

