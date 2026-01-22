Les explorateurs de la vallée à la découverte des grottes cachées Vallée des grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie

Les explorateurs de la vallée à la découverte des grottes cachées

Vallée des grottes de Saulges 650 route de la Roche-Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Entendez-vous l’appel de l’aventure ?

Un mystérieux carton ressurgit au musée de Préhistoire… Son contenu semble mener aux grottes cachées de la vallée de l’Erve. Sortez des sentiers battus, menez l’enquête et marchez dans les pas des premiers archéologues du site. Devenez explorateurs et achevez les recherches qu’ils ont commencées il y a 150 ans !

A partir de 8 ans, présence des parents obligatoire.

Activité en extérieur, annulation en cas d’intempéries ou report au musée.

Port de chaussures de randonnée et tenue adaptée à la météo. Passages escarpés et rocheux, léger dénivelé. Non praticable en poussette.

Limité à 15 places. .

Can you hear the call of adventure?

