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AGENDA · Fontaine-Étoupefour

Les Explorateurs du Climat Mission Biodiversité Fontaine-Étoupefour

jeudi 16 juillet 2026 · Fontaine-Étoupefour

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
Impasse du Stade Jules Quesnel
Ville
14790 Fontaine-Étoupefour
Département
Calvados
Tarif

Fontaine-Étoupefour

Les Explorateurs du Climat Mission Biodiversité

Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Les Explorateurs du Climat Mission Biodiversité Atelier Parents/enfants Jeudi 16 Juillet de 15h à 17h30
Les Explorateurs du Climat Mission Biodiversité Atelier Parents/enfants Jeudi 16 Juillet de 15h à 17h30 Médiathèque Fontaine-Étoupefour avec Les Petits Débrouillards   .

Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 30 30  mediatheque@fontaine-etoupefour.fr

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English : Les Explorateurs du Climat Mission Biodiversité

Climate Explorers: Biodiversity Mission Parent-Child Workshop Thursday 16 July, 3.00 pm to 5.30 pm

L’événement Les Explorateurs du Climat Mission Biodiversité Fontaine-Étoupefour a été mis à jour le 2026-07-03 par Orne Odon Tourisme