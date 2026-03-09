Les explorateurs du numérique Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Les explorateurs du numérique

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

2026-04-16

Pars à la découverte du numérique !

Ton nouveau rendez-vous numérique ! Crée ta propre BD digitale en ligne avec l’application BDnF.

Public ados

Sur inscription par téléphone ou par mail .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

L’événement Les explorateurs du numérique Fréhel a été mis à jour le 2026-03-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme