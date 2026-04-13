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Les explorateurs du numérique, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Les explorateurs du numérique, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Les explorateurs du numérique, Médiathèque de Fréhel, Fréhel jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Fréhel

Adresse : 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel

Ville : 22240 Fréhel

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Les explorateurs du numérique Jeudi 16 avril, 10h00, 15h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

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Les explorateurs du numérique

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