Les explorateurs du numérique, Médiathèque de Fréhel, Fréhel
Les explorateurs du numérique, Médiathèque de Fréhel, Fréhel jeudi 16 avril 2026.
Les explorateurs du numérique Jeudi 16 avril, 10h00, 15h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
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Les explorateurs du numérique
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