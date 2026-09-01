Les Explorateurs – Voyage au coeur des sols | Domaine du Siorac Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech

Informations pratiques

Saint-Aubin-de-Cadelech

Les Explorateurs – Voyage au coeur des sols | Domaine du Siorac

Domaine du Siorac 617 Route de Bergerac Saint-Aubin-de-Cadelech Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Au cœur des paysages ordinaires, nous proposons de voyager du monde aérien vers le monde souterrain et de découvrir ce qui se passe sous nos pieds.

Que se passe-t-il dans les sols ? Quels écosystèmes s’y succèdent ? Comment interagir avec ce monde invisible et comment le respecter, lui qui nous donne la vie ?

Pendant près d’1h30, Céline Hough, jardinière du vivant, accompagnera les participants dans une lecture des paysages du Domaine du Siorac et une découverte du monde des sols.

La déambulation sera suivie d’une dégustation des vins du domaine, pour faire le lien entre les sols, les paysages et le vin.

Prévoir de bonnes chaussures, un chapeau et de l’eau.

L’événement est à prix libre et conscient. .

Domaine du Siorac 617 Route de Bergerac Saint-Aubin-de-Cadelech 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 28 49 24 contact@la-vieille-ecole.fr

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English : Les Explorateurs – Voyage au coeur des sols | Domaine du Siorac

L’événement Les Explorateurs – Voyage au coeur des sols | Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides