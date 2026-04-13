Les explorations du labo : les plantes du jardin, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Les explorations du labo : les plantes du jardin 14 – 17 avril Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès avec le billet Expositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-14T14:30:00+02:00 – 2026-04-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00

Venez vous interroger sur le fonctionnement des plantes au jardin et les redécouvrir par une démarche scientifique grâce aux microscopes.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Observer, questionner, expérimenter : le Biolab vous ouvre ses portes !

© nicolas_ / Getty Images