Les Expos’ de l’atelier photo Saint-Marcel-lès-Valence

Les Expos’ de l’atelier photo

Salle des fêtes Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-14

Les photos exposées sont le résultat d’un défi, sur un thème imposé et dans un temps défini. Cette année ce sera Après la pluie . Vernissage vendredi 14/11 à 18h.

Salle des fêtes Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes latelierphoto.smlv@gmail.com

English :

The photos exhibited are the result of a challenge, based on an imposed theme and within a defined timeframe. This year’s theme is « After the rain ». Vernissage Friday 14/11 at 6pm.

German :

Die ausgestellten Fotos sind das Ergebnis einer Herausforderung zu einem vorgegebenen Thema und innerhalb einer bestimmten Zeit. Dieses Jahr lautet das Thema: « Après la pluie » (Nach dem Regen). Vernissage am Freitag, den 14.11. um 18 Uhr.

Italiano :

Le foto in mostra sono il risultato di una sfida, basata su un tema prestabilito ed entro un termine stabilito. Il tema di quest’anno è « After the rain ». Inaugurazione venerdì 14/11 alle 18.00.

Espanol :

Las fotos expuestas son el resultado de un reto, basado en un tema y dentro de un plazo determinados. El tema de este año es « Después de la lluvia ». Inauguración el viernes 14/11 a las 18.00 horas.

