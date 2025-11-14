Les Expos’ de l’atelier photo Saint-Marcel-lès-Valence
Les Expos’ de l’atelier photo Saint-Marcel-lès-Valence vendredi 14 novembre 2025.
Les Expos’ de l’atelier photo
Salle des fêtes Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-14
Les photos exposées sont le résultat d’un défi, sur un thème imposé et dans un temps défini. Cette année ce sera Après la pluie . Vernissage vendredi 14/11 à 18h.
.
Salle des fêtes Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes latelierphoto.smlv@gmail.com
English :
The photos exhibited are the result of a challenge, based on an imposed theme and within a defined timeframe. This year’s theme is « After the rain ». Vernissage Friday 14/11 at 6pm.
German :
Die ausgestellten Fotos sind das Ergebnis einer Herausforderung zu einem vorgegebenen Thema und innerhalb einer bestimmten Zeit. Dieses Jahr lautet das Thema: « Après la pluie » (Nach dem Regen). Vernissage am Freitag, den 14.11. um 18 Uhr.
Italiano :
Le foto in mostra sono il risultato di una sfida, basata su un tema prestabilito ed entro un termine stabilito. Il tema di quest’anno è « After the rain ». Inaugurazione venerdì 14/11 alle 18.00.
Espanol :
Las fotos expuestas son el resultado de un reto, basado en un tema y dentro de un plazo determinados. El tema de este año es « Después de la lluvia ». Inauguración el viernes 14/11 a las 18.00 horas.
L’événement Les Expos’ de l’atelier photo Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-22 par Valence Romans Tourisme