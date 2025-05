« Les Expos d’été du château de la Trémolière », 15ème édition – Le Bourg Anglards-de-Salers, 1 juin 2025 14:00, Anglards-de-Salers.

« Les Expos d’été du château de la Trémolière », 15ème édition Le Bourg Château de la Trémolière Anglards-de-Salers Cantal

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-06-01 14:00:00

fin : 2025-09-30 18:00:00

Pour sa 15e édition du cycle des Expos d’été , le Château de la Trémolière accueillera cet été une exposition de l’artiste Kriki… un artiste français qui incarne la culture punk dans l’art contemporain Français…

English : « Les Expos d’été du château de la Trémolière », 15ème édition

For its 15th edition of the « Expos d?été » cycle, Château de la Trémolière will host an exhibition this summer by the artist Kriki… a French artist who embodies the punk culture in French contemporary art…

German :

Ausgabe der Reihe « Sommerausstellungen » wird das Château de la Trémolière diesen Sommer eine Ausstellung des Künstlers Kriki beherbergen… ein französischer Künstler, der die Punk-Kultur in der zeitgenössischen französischen Kunst verkörpert…

Italiano :

Per la quindicesima edizione della serie « Expos d’été », lo Château de la Trémolière ospiterà quest’estate una mostra dell’artista Kriki… un artista francese che incarna la cultura punk nell’arte francese contemporanea…

Espanol :

Para la 15ª edición de su ciclo « Expos d’été », el Château de la Trémolière acoge este verano una exposición de la artista Kriki… una artista francesa que encarna la cultura punk en el arte francés contemporáneo…

