Les expos dixmontoises Photos de voyage de Marie Frédéric, Le rêve d’une vie Bibliothèque municipale Dixmont
Les expos dixmontoises Photos de voyage de Marie Frédéric, Le rêve d’une vie Bibliothèque municipale Dixmont mardi 7 avril 2026.
Les expos dixmontoises Photos de voyage de Marie Frédéric, Le rêve d’une vie
Bibliothèque municipale 7 Rue de la Mairie Dixmont Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-04-07
Cette édition des expos dixmontoises sera consacrée à Marie Frédéric qui a fait un long voyage et qui nous contera à travers une trentaine de photographies le rêve de sa vie.
Vernissage le 7 avril à 19h. .
Bibliothèque municipale 7 Rue de la Mairie Dixmont 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque.dixmont@gmail.com
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L’événement Les expos dixmontoises Photos de voyage de Marie Frédéric, Le rêve d’une vie Dixmont a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)