Les expos dixmontoises Photos de voyage de Marie Frédéric, Le rêve d’une vie Bibliothèque municipale Dixmont

Les expos dixmontoises Photos de voyage de Marie Frédéric, Le rêve d’une vie

Bibliothèque municipale 7 Rue de la Mairie Dixmont Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-04-07

Cette édition des expos dixmontoises sera consacrée à Marie Frédéric qui a fait un long voyage et qui nous contera à travers une trentaine de photographies le rêve de sa vie.

Vernissage le 7 avril à 19h. .

Bibliothèque municipale 7 Rue de la Mairie Dixmont 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque.dixmont@gmail.com

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L’événement Les expos dixmontoises Photos de voyage de Marie Frédéric, Le rêve d’une vie Dixmont a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)