Les expos du 9 Couleurs Pôle Jean Jaurès Montluçon

Les expos du 9 Couleurs Pôle Jean Jaurès Montluçon vendredi 1 août 2025.

Les expos du 9 Couleurs

Pôle Jean Jaurès 9 place Jean Jaurès Montluçon Allier

Début : Lundi 2025-08-01

fin : 2025-08-14

2025-08-01 2025-08-26

Pour la 2ème année, Les expos du 9 accueillent dix artistes sélectionnés par le plasticien Bernard Beaudonnet.

English :

For the 2nd year, Les expos du 9 welcome ten artists selected by visual artist Bernard Beaudonnet.

German :

Im zweiten Jahr empfangen Les expos du 9 zehn Künstler, die von dem bildenden Künstler Bernard Beaudonnet ausgewählt wurden.

Italiano :

Per il secondo anno, Les expos du 9 accoglieranno dieci artisti selezionati dall’artista visivo Bernard Beaudonnet.

Espanol :

Por segundo año consecutivo, Les expos du 9 acogerán a diez artistas seleccionados por el artista plástico Bernard Beaudonnet.

