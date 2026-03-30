Les expos du 9 Javier De Sierra Bares y Puertos Pôle Jean Jaurès Montluçon

Les expos du 9 Javier De Sierra Bares y Puertos

Pôle Jean Jaurès 9 place Jean Jaurès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-02

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-02

Exposition de Javier De Sierra, artiste autodidacte et peintre défiguratif.

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Pôle Jean Jaurès 9 place Jean Jaurès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 95 99 17 lesexposdu9@orange.fr

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English :

Exhibition by Javier De Sierra, self-taught artist and defigurative painter.

L’événement Les expos du 9 Javier De Sierra Bares y Puertos Montluçon a été mis à jour le 2026-03-26 par Montluçon Tourisme