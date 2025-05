Les Expositions à la Maison du Parc – Saint-Jean-du-Bruel, 14 juin 2025 07:00, Saint-Jean-du-Bruel.

Aveyron

Les Expositions à la Maison du Parc Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-26

2025-06-14

2025-06-28

2025-07-12

2025-07-26

2025-08-09

2025-08-23

Venez découvrir les œuvres de nombreux artistes.

14 juin au 26 juin Techniques et Couleurs. Vernissage à 18h le 14 juin.

28 juin au 10 juillet « Rester fleur bleue » de Christine Graziani. Vernissage à 18h le 28 juin.

12 juillet au 24 juillet Peintures à l’huile de Charlotte Finck et aquarelles de Roland Camboulives. Vernissage à 18h le 12 juillet.

26 juillet au 7 août « Les inattendus » Aquarelles, acryliques et huiles de Ghieve Evesque et Renée Lise Reppel. Vernissage à 18h le 26 juillet.

09 août au 21 août « La Ronde des Arts » Partie 1, le rendez-vous des artistes locaux. Vernissage à 18h le 09 août.

16 août au 22 août « La Ronde des Arts » Partie 2, le rendez-vous des artistes locaux. Vernissage à 18h le 16 août.

23 août au 05 septembre « Pays, Paysages » Pastels, peintures, dessins de Marjolaine Larrivé. Vernissage à 18h le 23 août. .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 26 16

English :

Come and discover the works of many artists.

German :

Entdecken Sie die Werke zahlreicher Künstler.

Italiano :

Venite a scoprire le opere di molti artisti.

Espanol :

Venga a descubrir las obras de numerosos artistas.

