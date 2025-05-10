Les expositions au Puits de Siège Puits de Siège Office de tourisme Longwy

Les expositions au Puits de Siège Puits de Siège Office de tourisme Longwy samedi 10 mai 2025.

Les expositions au Puits de Siège

Puits de Siège Office de tourisme Place Darche Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-10 10:30:00

fin : 2025-09-30 12:30:00

Date(s) :

2025-05-10 2025-10-01

L’Office de Tourisme du Grand Longwy accueille, tout au long de l’année, des expositions d’artistes locaux, régionaux et transfrontaliers au Puits de Siège.

Le programme des expositions est disponible sur simple demande auprès de l’office de tourisme et sur le site internet www.longwy-tourisme.comTout public

0 .

Puits de Siège Office de tourisme Place Darche Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54

English :

Throughout the year, the Tourist Office of Grand Longwy hosts exhibitions of local, regional and cross-border artists at the Puits de Siège.

The program of exhibitions is available on request from the tourist office and on the website: www.longwy-tourisme.com

German :

Das Fremdenverkehrsamt von Grand Longwy veranstaltet das ganze Jahr über Ausstellungen lokaler, regionaler und grenzüberschreitender Künstler im Puits de Siège.

Das Ausstellungsprogramm ist auf Anfrage beim Fremdenverkehrsamt erhältlich und kann auf der Website eingesehen werden: www.longwy-tourisme.com

Italiano :

Durante tutto l’anno, l’Ufficio del Turismo di Grand Longwy ospita al Puits de Siège mostre di artisti locali, regionali e transfrontalieri.

Il programma delle mostre è disponibile su richiesta presso l’ufficio turistico e sul sito web: www.longwy-tourisme.com

Espanol :

A lo largo del año, la Oficina de Turismo de Grand Longwy acoge exposiciones de artistas locales, regionales y transfronterizos en el Puits de Siège.

El programa de exposiciones está disponible, previa solicitud, en la oficina de turismo y en la página web: www.longwy-tourisme.com

L’événement Les expositions au Puits de Siège Longwy a été mis à jour le 2025-08-04 par OT DU GRAND LONGWY