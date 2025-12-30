LES EXPOSITIONS CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE Paris

LES EXPOSITIONS Début : 2026-02-18 à 14:30. Tarif : – euros.

La Cité des sciences et de l’industrie est ouverte tous les jours sauf le lundi, de 9h30 à 18h et jusqu’à 19h le dimanche.Billet Expositions Un seul billet, toutes les exposDécouvrez nos espaces d’expositions et toutes nos animations en libre-accès !Votre billet vous donne accès à l’ensemble des expositions temporaires et permanentes (hors Cité des enfants, qui nécessite un billet séparé).- Entrée toutes les 30 min- Accès inclus aux expositions permanentes et temporaires notamment : Chiens et chats, Silence, Grotte Chauvet : l’aventure scientifique, Danser, Mission spatiale, Urgence climatique, l’espace jeu vidéo eLab etc.Le plus grand musée de sciences en Europe ! Au cœur du plus grand parc parisien : expositions, planétarium, spectacles, espace jeux vidéo, sous-marin, Cité des enfants, restaurants et boutique. Une expérience incontournable pour explorer les innombrables secrets de la science, pour multiplier les expériences insolites.

CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE 30 AV CORENTIN CARIOU 75019 Paris 75