Les expositions de la Chapelle de l’Observance Chapelle de l’Observance Draguignan

Les expositions de la Chapelle de l’Observance Samedi 20 septembre, 10h00 Chapelle de l’Observance Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Exposition “Panorama” de JonOne.

Exposition “Comme un poisson dans l’eau” de Bernard Vidal, Benedicte Brignol et Brigitte Vassas

“Le Hameau Saint-François, un quartier à visage humain”. Exposition de photos dans le cloître pour le 40 ans d’habitat et humanisme.

Samedi 20

11h30 Visite guidée de l’exposition “Panorama”

Découvrez par le biais d’une visite commentée l’exposition “Panorama” du peintre et graffeur JonOne. Créées tout spécialement pour la chapelle de l’Observance, les oeuvres établissent un dialogue avec l’architecture gothique du bâtiment, créant une communion entre le street-art et un monument historique.

Durée : 30 min. – Places limitées – Inscription sur billetterieculture.dracenie.com

14h30 Visite flash autour de l’histoire et de l’architecture de la Chapelle de l’Observance

Durée : 30 min. – Places limitées – Inscription sur billetterieculture.dracenie.com

Chapelle de l’Observance 86 Montée du Rigoulier, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ville de Draguignan