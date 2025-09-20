Les expositions de la Chartreuse Chartreuse de Neuville Neuville-sous-Montreuil

Les expositions de la Chartreuse 20 et 21 septembre Chartreuse de Neuville Pas-de-Calais

Tarif unique 3 €, gratuit pour les moins de 8 ans et les PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au fil de la déambulation dans la Chartreuse et ses jardins, vous découvrirez plusieurs expositions.

Au sein du monastère : « Quand la Chartreuse était belge », photos témoignant de la période de l’hopital civil belge (1915-1919), « SYN », portraits des anciens soignants et patients de la période de l’asile-hospice (1947-1998), « Le chantier autrement », photos retraçant les travaux de grande ampleur menés de 2016 à 2023.

Et dans l’écrin du jardin « Mémoires de jardins », évolution des jardins de la Chartreuse depuis le XIXe siècle, « Les graines du monde », photos de Mario del Curto sur l’institut Vavilov, et en collaboration avec l’association Reflet sauvage des photos de la faune des Hauts de France.

Chartreuse de Neuville 1 Allée de la Chartreuse – 62170 Neuville-sous-Montreuil Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 06 56 97 http://www.lachartreusedeneuville.org Fondée au XIVe siècle, la Chartreuse de Neuville, plusieurs fois dévastée, fut reconstruite en 1870 par Clovis Normand, architecte originaire d’Hesdin. Après le départ des moines Chartreux en 1905, le monastère est transformé en hôpital, civil, puis militaire. Il héberge après la Seconde Guerre mondiale, l’hospice-asile du Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil. Aujourd’hui, la Chartreuse de Neuville est en voie d’être réhabilitée pour devenir un lieu où l’on prend le temps du dialogue pour inventer l’avenir.

