Les expositions de la Micro-Folie Médiathèque de Segré Médiathèque Segré-en-Anjou Bleu

Les expositions de la Micro-Folie Médiathèque de Segré

Médiathèque 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Un musée numérique ouvert à tous. Venez découvrir les collections de la Micro-Folie de Segré les mercredis et samedis.

13 collections différentes qui rassemblent les expressions artistiques et culturelles les plus diverses. Peinture, danse, théâtre… Mais aussi mode, design, science et technologie. Un espace pour éveiller la curiosité et se laisser surprendre.

Tout public. Gratuit sans inscription .

Médiathèque 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr

English :

A digital museum open to all. Come and discover the collections of Segré’s Micro-Folie on Wednesdays and Saturdays.

