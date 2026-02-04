Les expositions de la Micro-Folie Métamorphose Châtelais Chatelais Segré-en-Anjou Bleu

Les expositions de la Micro-Folie Métamorphose Châtelais

Chatelais 1 Imp. des Petits Murs Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2026-03-04 09:30:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-04

Exposition Métamorphose de la Micro-Folie tous les mercredis et samedis à Chatelais.

Le 739 et le réseau des bibliothèques vous présentent une sélection d’oeuvres réalisées dans le cadre d’ateliers et de médiations artistique animés par les artistes Patrick Rocard et Frédéric Jouet.

Tout public. Gratuit sans inscription. .

Chatelais 1 Imp. des Petits Murs Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr

Micro-Folie Métamorphose exhibition every Wednesday and Saturday in Chatelais.

