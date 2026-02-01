Les expositions de la Micro-Folie Métamorphose Le Bourg d’Iré Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu

Les expositions de la Micro-Folie Métamorphose Le Bourg d’Iré

Le Bourg-d’Iré 5 place de l’église Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2026-02-07 09:30:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

2026-02-07

Exposition Métamorphose de la Micro-Folie tous les samedis au Bourg-d’Iré.

Le 739 et le réseau des bibliothèques vous présentent une sélection d’oeuvres réalisées dans le cadre d’ateliers et de médiations artistique animés par les artistes Patrick Rocard et Frédéric Jouet.

Tout public. Gratuit sans inscription. .

Le Bourg-d’Iré 5 place de l’église Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr

Micro-Folie Métamorphose exhibition every Saturday in Le Bourg-d’Iré.

