Les expositions en accès libre tout le weekend Mucem – Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À cette occasion, l’accès aux expositions du J4 et du Fort Saint-Jean sera entièrement gratuit tout le week-end. Les visiteurs pourront (re)découvrir « Lire le ciel », « Amazighes », « Populaire ? » et « Méditerranées », à travers des parcours variés et accessibles à tous.

Mucem – Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée Promenade robert laffont, 13002 Marseille, France

Julie Cohen / Mucem