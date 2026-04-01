Les Expositions éphémères de la Maison de la Lanterne Maison de la Lanterne Combourg

Combourg

Les Expositions éphémères de la Maison de la Lanterne

Maison de la Lanterne 23 Place Albert Parent Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:00:00

fin : 2026-10-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-28

19 expositions en 6 mois.

Du 28 avril au 5 octobre, 19 artistes se relayeront au sein de la Maison de la Lanterne pour exposer leurs créations. Sculpteur, céramiste, peintre, fileuse de verre…, tous exposeront avec passion leur travail au sein d’un cadre d’exception la Maison de la Lanterne, monument historique.

Au travers de cette action culturelle, la mairie et Agnès Berenguer (artiste locale à l’origine de ce projet) cherchent à mettre en lumière le travail des artistes et artisans locaux. Cette opération rencontre chaque année un franc succès. Les aménagements réalisés permettent aux artistes d’exposer dans d’excellentes qualités., ajoute Jean-Pascal Desbois, adjoint en charge de la culture.

Plusieurs d’ateliers au programme

Afin d’enrichir cette opération culturelle, nous avons invité les exposants à organiser des ateliers ouverts au public durant leur période d’exposition , mentionne Agnès Berenguer. Ainsi plusieurs ateliers seront proposés de mai à septembre sur des thématiques diverses et variées.

Un attrait touristique et local

A travers cette initiative culturelle, la commune cherche à dynamiser le centre-ville en attirant un nouveau public en centre-ville et en générant un flux régulier au cœur du centre historique. Ces expositions profitent aussi au tourisme puisqu’elles s’ajoutent à la visite

Retrouvez le programme des expositions et les ateliers en téléchargement ci-dessous.

Les horaires d’ouverture varient selon les artistes en place. .

Maison de la Lanterne 23 Place Albert Parent Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 73 00 18

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L’événement Les Expositions éphémères de la Maison de la Lanterne Combourg a été mis à jour le 2026-04-24 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel