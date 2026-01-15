Les expositions Le Grand Off de la bande dessinée

Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-29

Pendant le Grand Off, la BD s’invite dans toute la ville d’Angoulême à travers une série d’expositions gratuites et ouvertes à toutes et à tous. Petits et grands pourront explorer des univers variés dans plusieurs lieux de la ville.

.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the Grand Off, comics take over the whole of Angoulême with a series of free exhibitions open to all. Young and old alike will be able to explore a variety of universes in a number of venues across the city.

L’événement Les expositions Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême