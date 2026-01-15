Les expositions Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
2026-01-29
Pendant le Grand Off, la BD s’invite dans toute la ville d’Angoulême à travers une série d’expositions gratuites et ouvertes à toutes et à tous. Petits et grands pourront explorer des univers variés dans plusieurs lieux de la ville.
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
During the Grand Off, comics take over the whole of Angoulême with a series of free exhibitions open to all. Young and old alike will be able to explore a variety of universes in a number of venues across the city.
