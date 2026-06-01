LES EXTRAS VOYAGES · Groenland Paradise, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne
LES EXTRAS VOYAGES · Groenland Paradise, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne samedi 6 juin 2026.
LES EXTRAS VOYAGES · Groenland Paradise Samedi 6 juin, 16h00, 17h15 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne
7 € · 5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:25:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:15:00+02:00 – 2026-06-06T17:40:00+02:00
Dans le cadre du Puppet Day organisé en complicité avec Marionnettissimo.
Les Extras Voyages invitent à rêver les yeux grands ouverts. À partir d’un carnet de voyage imaginaire créé en atelier, deux comédiennes nous entraînent tambour battant dans une séance de création théâtrale à la fois inattendue et exotique.
Nos apprenties-voyageuses interprètent ce carnet en y mêlant à égalité les inventions des participant·e·s, des réflexions philosophiques sur le voyage, des anecdotes du quotidien et des paroles de poète·sse·s. Un vrai carnet de voyage en trois dimensions !
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://spectacles-ramonville.mapado.com/event/677726-les-extras-voyages-puppet-day »}]
Théâtre de poche spectacle enfant
Gabrielle – Studio Majoa
À voir aussi à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne)
- DICTÉE SAUCE RAMONVILLOISE Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne 4 juin 2026
- PUPPET DAY 2026 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne 6 juin 2026
- LA TOUTE PETITE VAGUE · Paracosm, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne 6 juin 2026
- C’EST CARRÉ · Compagnie Inéluctable, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne 6 juin 2026
- NOUVELLE LECTURE PUBLIQUE • LE COMITÉ DE LECTURE PUBLIQUE 85 rue des Cigognes, Ramonville Ramonville-Saint-Agne 18 juin 2026