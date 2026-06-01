LES EXTRAS VOYAGES · Groenland Paradise, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

LES EXTRAS VOYAGES · Groenland Paradise Samedi 6 juin, 16h00, 17h15 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

7 € · 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:25:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:15:00+02:00 – 2026-06-06T17:40:00+02:00

Dans le cadre du Puppet Day organisé en complicité avec Marionnettissimo.

Les Extras Voyages invitent à rêver les yeux grands ouverts. À partir d’un carnet de voyage imaginaire créé en atelier, deux comédiennes nous entraînent tambour battant dans une séance de création théâtrale à la fois inattendue et exotique.

Nos apprenties-voyageuses interprètent ce carnet en y mêlant à égalité les inventions des participant·e·s, des réflexions philosophiques sur le voyage, des anecdotes du quotidien et des paroles de poète·sse·s. Un vrai carnet de voyage en trois dimensions !

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://spectacles-ramonville.mapado.com/event/677726-les-extras-voyages-puppet-day »}]

Théâtre de poche spectacle enfant

Gabrielle – Studio Majoa