Les Extraventures de Noël Saint-Louis

Les Extraventures de Noël

Début : Dimanche 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Un concert des Frangins Lindecker.

Quand Papy était tout p’tit, il a fait 157 fois le tour du monde, célébrant chaque année Noël dans un autre pays. Il rapportait dans ses bagages une collection de mélodies et de chansons tantôt enneigées, tantôt ensoleillées. Avant de s’envoler pour son dernier périple, il confia à ses petits-enfants une mission précieuse reprendre la route pour faire vivre les souvenirs de ces Noëls d’ailleurs.

Voyagez en chansons aux quatre coins du globe dans un spectacle poétique, joyeux et rythmé ! 0 .

