Les Fables de la Fontaine Conférence Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Enseignant et comédien, Christian Larrivaud explore depuis longtemps le sens caché des Fables de La Fontaine, dont l’auteur disait qu’elles étaient des mensonges , c’est-à-dire de subtiles fictions qui éclairent le réel. La conférence sera suivie, vers 18h15, du vernissage de l’exposition Les Fables de La Fontaine. Le peintre et céramiste Kamal Lahbabi revisite les fables et nous invite à une relecture.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

