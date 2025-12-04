Les Fables de la Fontaine Exposition Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Les Fables de la Fontaine Exposition

Bellou sur Huisne 2 Rue de l'Huisne Rémalard en Perche Orne

Début : Vendredi 2026-01-31

fin : 2026-03-14

2026-01-31

Œuvres de Kamal Lahbabi, peintre céramiste.

Architecte, céramiste et peintre, Kamal Lahbabi est depuis toujours un amoureux des Fables de la Fontaine. Abandonnant les matériaux lourds comme la céramique et les cadres de la peinture, il a donné vie et légèreté aux personnages des fables sous forme de bas-relief en mixed media bois, carton, tissu… Des plus célèbres au moins connues, l’artiste désormais installé à Rémalard-en-Perche revisite les aventures du lièvre, de la tortue, de la cigogne… Et nous invite à une relecture.

Venez découvrir le travail de Kamal Lahbabi et échanger avec lui à l’occasion du vernissage prévu samedi 31 janvier à 18h au Passage.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.

Entrée libre et gratuite aux jours et heures d’ouverture du Passage lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h-19h et samedi 9h-12h et 14h-16h. .

