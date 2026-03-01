Les Fables de la Fontaine (Jeune public) Théo Théâtre PARIS
Les Fables de la Fontaine (Jeune public) Théo Théâtre PARIS samedi 7 mars 2026.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! Découvrez La Fontaine à travers cinq de ses célèbres fables, le Loup et l’Agneau, le Lièvre et la Tortue, le Lion et le Rat, la Cigale et la Fourmi et le Corbeau et le Renard, racontées par les animaux eux-mêmes.
Une initiation ludique sur fond de ventriloquie, pour petits et grands !
Tranche d’âge
À partir de 5 ans
DURÉE
1h00
AUTEUR
Claude Monlouis
COMPAGNIE
L’heure au spectacle
MISE EN SCÈNE
Catherine Prugnard
ARTISTES
Claude Monlouis enchante les spectateurs grâce à une interprétation vivante et contemporaine des fables, sans jamais trahir leur essence morale. Comme l’a souligné l’écrivain Maurice Delaigue : “Merveilleux passeur de l’oeuvre de Jean de la Fontaine”.
Le mardi 21 avril 2026
de 15h00 à 16h00
Le lundi 20 avril 2026
de 15h00 à 16h00
Le mercredi 01 avril 2026
de 15h00 à 16h00
Le mercredi 18 mars 2026
de 15h00 à 16h00
Du samedi 07 mars 2026 au samedi 25 avril 2026 :
samedi
de 15h00 à 16h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS
https://www.theotheatre.com/programmation/les-fables-de-la-fontaine +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com
Afficher la carte du lieu Théo Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire