Les Fables de la Fontaine (Jeune public) Théo Théâtre PARIS

Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! Découvrez La Fontaine à travers cinq de ses célèbres fables, le Loup et l’Agneau, le Lièvre et la Tortue, le Lion et le Rat, la Cigale et la Fourmi et le Corbeau et le Renard,

racontées par les animaux eux-mêmes.

Une initiation ludique sur fond de ventriloquie, pour petits et grands !

Tranche d’âge

À partir de 5 ans

DURÉE

1h00

AUTEUR

Claude Monlouis

COMPAGNIE

L’heure au spectacle

MISE EN SCÈNE

Catherine Prugnard

ARTISTES

Claude Monlouis

Claude Monlouis enchante les spectateurs grâce à une interprétation vivante et contemporaine des fables, sans jamais trahir leur essence morale. Comme l’a souligné l’écrivain Maurice Delaigue : “Merveilleux passeur de l’oeuvre de Jean de la Fontaine”.

Le mardi 21 avril 2026

de 15h00 à 16h00

Le lundi 20 avril 2026

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 01 avril 2026

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 18 mars 2026

de 15h00 à 16h00

Du samedi 07 mars 2026 au samedi 25 avril 2026 :

samedi

de 15h00 à 16h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/programmation/les-fables-de-la-fontaine +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



