LES FABLES DE LA FONTAINE Lunel

Dans le cadre des 40 ans d’Octobre Rose

Vendredi 24 octobre 2025 à 20h30

Espace Castel

Tout public à partir de 7 ans

Tarif 8 €

Contact & réservation 06 50 23 71 68 & Helloasso

Pierre Gorses nous offre gracieusement, au profit de la Ligue contre le Cancer, un seul en scène original dans lequel les fables sont revisitées avec humour et finesse dans un monde contemporain.

Le comédien et son metteur en scène ont cherché des résonances actuelles, tout en respectant à la lettre la beauté de cette langue du 17e siècle. L’action est parfois décalée, le loup peut devenir un membre de la pègre, le lion, un juge véreux, la tortue, un sportif looser…

L’humour et le rire sont là, mais les dérapages restent sous contrôle !

Un spectacle à plusieurs niveaux de lecture pour les plus jeunes et les plus avertis. À déguster en famille.

Alors n’hésitez pas à venir passer une délicieuse soirée au théâtre avec ces Fables de la Fontaine l’entrée est à 8 €, bien sûr au profit de la Ligue contre le Cancer. Vous pouvez réserver sur la billetterie Helloasso ou bien auprès de l’antenne lunelloise de la Ligue contre le Cancer au 06 50 23 71 68 ou enfin le soir même, sur place (attention pas de CB).

On compte sur vous ! .

173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 84 27

English :

As part of the 40th anniversary of Pink October

Friday, October 24, 2025 at 8:30pm

Espace Castel

All audiences ? from age 7

Price: 8 ?

Contact & booking 06 50 23 71 68 & Helloasso

German :

Im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums des Rosa Oktobers

Freitag, den 24. Oktober 2025 um 20:30 Uhr

Espace Castel

Für alle Zuschauer ? ab 7 Jahren

Preis: 8 ?

Kontakt & Reservierung: 06 50 23 71 68 & Helloasso

Italiano :

Nell’ambito del 40° anniversario dell’Ottobre Rosa

Venerdì 24 ottobre 2025 alle 20.30

Spazio Castel

Tutti i tipi di pubblico, dai 7 anni in su

Prezzo: 8 ?

Contatto e prenotazione: 06 50 23 71 68 & Helloasso

Espanol :

En el marco del 40 aniversario del Octubre Rosa

Viernes 24 de octubre de 2025 a las 20.30 h

Espacio Castel

Todos los públicos ? a partir de 7 años

Precio: 8

Contacto y reservas: 06 50 23 71 68 & Helloasso

