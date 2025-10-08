Les fables en scène : La Fontaine et Victor Hugo revisités Club seniors Périchaux Paris

Les fables en scène : La Fontaine et Victor Hugo revisités Club seniors Périchaux Paris mercredi 8 octobre 2025.

Ce projet théâtral met à l’honneur l’un des grands auteurs du patrimoine littéraire français à travers une interprétation collective et créative.

Au programme :

Des fables jouées et revisitées par la troupe de théâtre du club.

La participation des enfants, qui partageront la scène avec les seniors.

Des moments chantés et rythmés, pour donner une dimension festive et poétique au spectacle.

Une représentation qui célèbre à la fois la richesse de la littérature, la force du théâtre et la beauté du lien entre générations.

La troupe de théâtre du club propose une mise en scène originale des fables de La Fontaine et de Victor Hugo, où enfants et seniors unissent leurs voix et leurs talents pour offrir un spectacle vivant et intergénérationnel.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Inscription auprès du club séniors Périchaux

Tél. 01 45 31 82 43

Tout public.

Club seniors Périchaux 115, boulevard Lefebvre 75015 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris