Les Fables musicales Médiathèque Villeneuve-de-Marsan mercredi 10 septembre 2025.

Médiathèque 625 avenue des Pyrénées Villeneuve-de-Marsan Landes

Gratuit

2025-09-10

La médiathèque vous propose un spectacle musical et interactif « Les fables musicales » de la compagnie les Passagers du vent.

Chaque fable ouvre au débat et un échange se fait avec le public qu’il soit jeune ou adulte.

À partir de 4 ans | Sur inscription

Les fables sont accompagnées de musique (Viole de Gambe et instruments sonores) et de marionnettes.

À partir de 4 ans | Sur inscription .

Médiathèque 625 avenue des Pyrénées Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 80 52

English : Les Fables musicales

The media library presents an interactive musical show, « Les fables musicales », by the company Les Passagers du vent.

Each fable is open to debate and exchange with the audience, whether young or old.

From 4 years old | Registration required

German : Les Fables musicales

Die Mediathek bietet Ihnen ein musikalisches und interaktives Schauspiel « Les fables musicales » der Compagnie les Passagers du vent.

Jede Fabel eröffnet eine Debatte und es findet ein Austausch mit dem Publikum statt, egal ob es sich um Jugendliche oder Erwachsene handelt.

Ab 4 Jahren | Auf Anmeldung

Italiano :

La biblioteca multimediale mette in scena uno spettacolo musicale interattivo intitolato « Les fables musicales » della compagnia Les Passagers du vent.

Ogni favola è aperta al dibattito e alla discussione con il pubblico, sia esso giovane o anziano.

A partire dai 4 anni | Iscrizione obbligatoria

Espanol : Les Fables musicales

La biblioteca multimedia presenta un espectáculo musical interactivo titulado « Las fábulas musicales », a cargo de la compañía Les Passagers du vent.

Cada fábula está abierta al debate y a la discusión con el público, ya sea joven o mayor.

A partir de 4 años | Inscripción obligatoria

