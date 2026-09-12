UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lamballe-Armor

Les Fabriques Le petit Chaperon d’ombre Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor

vendredi 30 octobre 2026 · Bibliothèque de Lamballe · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Bibliothèque de Lamballe
Adresse
14 Rue Père Ange Le Proust
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Les Fabriques Le petit Chaperon d’ombre

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:30:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Fabrique un petit théâtre d’ombre autour des célèbres personnages de contes. Pour les 7-11 ans. Sur inscription.   .

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 30 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Fabriques Le petit Chaperon d’ombre Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)