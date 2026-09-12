Les Fabriques Le petit Chaperon d’ombre Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor
vendredi 30 octobre 2026 · Bibliothèque de Lamballe · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Les Fabriques Le petit Chaperon d’ombre
Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Fabrique un petit théâtre d’ombre autour des célèbres personnages de contes. Pour les 7-11 ans. Sur inscription. .
Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 30 57
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English :
L’événement Les Fabriques Le petit Chaperon d’ombre Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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