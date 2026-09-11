Les Fabriques Noël, Noël ! Place Armand et Jeanne Gouriou Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Les Fabriques Noël, Noël !

Place Armand et Jeanne Gouriou Bibliothèque de Morieux Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 17:00:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Viens bricoler une belle étoile de Noël avec des éléments naturels. Pour les 6-10 ans. .

Place Armand et Jeanne Gouriou Bibliothèque de Morieux Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 84 38

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English :

L’événement Les Fabriques Noël, Noël ! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor