Les Fabuleuses Salle Plaisance Luçon
Les Fabuleuses Salle Plaisance Luçon vendredi 10 octobre 2025.
Les Fabuleuses
Salle Plaisance Plaine du Sourdy Luçon Vendée
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : 
Début : 2025-10-10 21:00:00
fin : 2025-10-11
Début : 2025-10-10 21:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-10
Revue Eternelles par Les Fabuleuses, troupe de transformistes.
Un spectacle tout public , un show d’artistes transformistes dans la bonne humeur, le rire et l’émotion.
Un show qui vous fera rêver, par une troupe exceptionnelle.
Ouverture des portes à 19h. Sandwiches, bar durant l’entracte de 20 min. .
Salle Plaisance Plaine du Sourdy Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 81 11 75 57
English :
Revue Eternelles by transformist troupe Les Fabuleuses.
German :
Revue Eternelles von Les Fabuleuses, einer Gruppe von Transformistinnen.
Italiano :
Eternelles di Les Fabuleuses, una compagnia di trasformisti.
Espanol :
Revista Eternelles de Les Fabuleuses, una compañía de transformistas.
