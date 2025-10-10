Les Fabuleuses Salle Plaisance Luçon

Les Fabuleuses Salle Plaisance Luçon vendredi 10 octobre 2025.

Les Fabuleuses

Salle Plaisance Plaine du Sourdy Luçon Vendée

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-10-10 21:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-10

Revue Eternelles par Les Fabuleuses, troupe de transformistes.

Un spectacle tout public , un show d’artistes transformistes dans la bonne humeur, le rire et l’émotion.

Un show qui vous fera rêver, par une troupe exceptionnelle.

Ouverture des portes à 19h. Sandwiches, bar durant l’entracte de 20 min. .

Salle Plaisance Plaine du Sourdy Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 81 11 75 57

English :

Revue Eternelles by transformist troupe Les Fabuleuses.

German :

Revue Eternelles von Les Fabuleuses, einer Gruppe von Transformistinnen.

Italiano :

Eternelles di Les Fabuleuses, una compagnia di trasformisti.

Espanol :

Revista Eternelles de Les Fabuleuses, una compañía de transformistas.

L’événement Les Fabuleuses Luçon a été mis à jour le 2025-10-02 par CDT85