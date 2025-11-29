Les fabulistes de Noël Château de Grignan Grignan

Les fabulistes de Noël

Château de Grignan 23 rue montant au château Grignan Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Visite guidée en famille

-

Par un étrange coup du sort, la cour du comte de Grignan s’est transformée ; tous les habitants sont devenus d’étranges animaux. Venez percer le mystère des fables et apprenez ce qu’il se cache derrière les masques !

.

Château de Grignan 23 rue montant au château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

Guided family tour

-

By a strange twist of fate, the Count de Grignan?s court has been transformed; all its inhabitants have become strange animals. Come and unravel the mystery of the fables and learn what lies behind the masks!

L’événement Les fabulistes de Noël Grignan a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes