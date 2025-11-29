Les fabulistes de Noël Château de Grignan Grignan
Les fabulistes de Noël Château de Grignan Grignan samedi 20 décembre 2025.
Château de Grignan 23 rue montant au château Grignan Drôme
Tarif : – – 8 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-20
fin : 2025-01-04
2025-12-20
Visite guidée en famille
Par un étrange coup du sort, la cour du comte de Grignan s’est transformée ; tous les habitants sont devenus d’étranges animaux. Venez percer le mystère des fables et apprenez ce qu’il se cache derrière les masques !
Château de Grignan 23 rue montant au château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
Guided family tour
By a strange twist of fate, the Count de Grignan?s court has been transformed; all its inhabitants have become strange animals. Come and unravel the mystery of the fables and learn what lies behind the masks!
