Les façades restaurées de l’hôtel de ville RDV à l’office de tourisme Pau

Les façades restaurées de l’hôtel de ville
Symbole du pouvoir municipal, l’Hôtel de Ville révèle aujourd’hui des façades restaurées avec soin. Cette visite dévoile les choix architecturaux et les techniques employées pour préserver et valoriser cet édifice majeur du patrimoine palois. .
