Les façades restaurées de l’hôtel de ville RDV à l’office de tourisme Pau

RDV à l’office de tourisme Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Sur inscription

Symbole du pouvoir municipal, l’Hôtel de Ville révèle aujourd’hui des façades restaurées avec soin. Cette visite dévoile les choix architecturaux et les techniques employées pour préserver et valoriser cet édifice majeur du patrimoine palois. .

