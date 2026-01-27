Les Facéties de Rom’1 Chanteloup-les-Bois
Les Facéties de Rom'1 Chanteloup-les-Bois samedi 28 mars 2026.
Les Facéties de Rom’1
1 route de Vezins, devant la mairie Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 23:59:00
2026-03-28
Le prochain RDV du CLAP c’est le 28 mars !
Avec la venue de Rom’1 pour une soirée cabaret
>> chant et musique
>> à découvrir entre amis ou en famille
>> planches salées et sucrées / boisson sur place
>> entrée gratuite, sortie au chapeau
1 route de Vezins, devant la mairie Chanteloup-les-Bois 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 40 05 68 85 claplecercle@gmail.com
English :
CLAP’s next RDV is March 28!
With the arrival of Rom’1 for an evening of cabaret?
>> singing and music
>> to discover with friends or family
>> sweet and savoury platters / drinks on the premises
>> free entry, hat-trick
L’événement Les Facéties de Rom’1 Chanteloup-les-Bois a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme du Choletais