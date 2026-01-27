Les Facéties de Rom’1 Chanteloup-les-Bois

Les Facéties de Rom’1

1 route de Vezins, devant la mairie Chanteloup-les-Bois Maine-et-Loire

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 23:59:00

2026-03-28

Le prochain RDV du CLAP c’est le 28 mars !

Avec la venue de Rom’1 pour une soirée cabaret

>> chant et musique

>> à découvrir entre amis ou en famille

>> planches salées et sucrées / boisson sur place

>> entrée gratuite, sortie au chapeau

.

1 route de Vezins, devant la mairie Chanteloup-les-Bois 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 40 05 68 85 claplecercle@gmail.com

English :

CLAP’s next RDV is March 28!

With the arrival of Rom’1 for an evening of cabaret?

>> singing and music

>> to discover with friends or family

>> sweet and savoury platters / drinks on the premises

>> free entry, hat-trick

