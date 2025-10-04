Les Facéties mathémagiques Médiathèque Luce Courville Nantes

Les Facéties mathémagiques Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Spectacle de la compagnie Hippo Tam Tam dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête de la scienceUltra rapides en calcul, Émile Vincent (20,100 et 1000) et Mademoiselle 35173 vous en mettent plein les mirettes sans calculette, et les surprises sont multiples. Des calculs à gogo, des bizarreries de comptage, des merveilles opératoires, vous ne verrez pas le temps passer.

Médiathèque Luce Courville Nantes 44300