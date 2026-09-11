Les facettes du vitrail, Musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt, Le Mans

Informations pratiques

Les facettes du vitrail Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt Sarthe

Sur inscription dans la limite des places disponibles / pour les 8-12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez expérimenter les questions de lumière, transparence et couleurs dans cet atelier autour de l’art du vitrail. À l’aide de papiers translucides, de peintures adaptées et de tablettes lumineuses, chaque participant peut reproduire un vitrail de l’exposition ou réaliser sa propre création artistique.

Musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243474645 https://www.lemans.fr/mes-activites/culture/les-musees/le-musee-jean-claude-boulard-carre-plantagenet À travers le parcours des collections, le visiteur découvre l’histoire du territoire sarthois depuis la préhistoire jusqu’à la fin du Moyen Âge en cinq chapitres eux-mêmes divisés de manière thématique.

Venez expérimenter les questions de lumière, transparence et couleurs dans cet atelier autour de l’art du vitrail. À l’aide de papiers translucides, de peintures adaptées et de tablettes lumineuses,…

© Ville du Mans