LES FAILLES FERTILES, Place Pierre Molinier., Bordeaux

LES FAILLES FERTILES Samedi 21 février, 15h00 Place Pierre Molinier. Gironde

Gratuit.

Une troupe de géologues-funambules vous donne rendez-vous pour une visite poétique de Saint-Michel, mettant en scène une exploration amoureuse de ce quartier volcanique où se mêlent, se tissent et coexistent des liens entre des langues et des cultures aux reliefs variés.

Dans les pleins et dans les creux, cette dérive collective se déploiera au gré des langues qui façonnent notre troupe, le français, l’occitan, l’espagnol, le bordeluche, le mazahua, l’arabe, l’otomi, l’anglais… et à toutes les autres langues en écho. Et là où les mots manquent, le corps, la danse, la musique et les paysages sonores prendront le relais pour prolonger le voyage et nourrir le bouillon de nos questionnements. Comment circulent ces langues, étrangères ou régionales, au sein de cet espace public ? Comment se rencontrent ces influences dans l’actualité d’un quartier à l’histoire riche ?

Une carte poétique du quartier, créée avec les habitants et les amoureux de Saint-Michel, viendra enrichir le parcours.

EVENEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DE L’EDITION 2026 DES JOURNEES DES LANGUES PATERNELLES ET MATERNELLES DE LA VILLE DE BORDEAUX.

