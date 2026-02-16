Les Fairways de la Manche Golf Saint-Jean-de-la-Rivière

Les Fairways de la Manche

Golf 39 Chemin de Coutances Saint-Jean-de-la-Rivière Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-16

fin : 2026-04-18

2026-04-16

Les Fairways de la Manche reviennent pour leur 5e édition !

Trois jours de golf, de convivialité et de gastronomie locale vous attendent sur des parcours d’exception, du Cotentin à la Baie du Mont Saint-Michel.

L’occasion idéale de découvrir les plus beaux parcours de golf de la Manche. .

Golf 39 Chemin de Coutances Saint-Jean-de-la-Rivière 50270 Manche Normandie +33 6 09 57 18 97

