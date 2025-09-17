Les Fans de bouquins Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
Les Fans de bouquins Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët mercredi 17 septembre 2025.
Les Fans de bouquins
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 15:30:00
fin : 2025-09-17 17:00:00
Date(s) :
2025-09-17
Ce groupe est ouvert aux 11-17 ans qui souhaitent partager leurs goûts en lecture, nous aider à améliorer l’espace « ado » de la médiathèque et pourquoi pas participer au printemps aux achats de romans, BD, mangas et documentaires.
N’hésitez pas à apporter vos propres livres coups de cœurs pour les partager avec les autres participant·es autour de friandises.
Entrée libre, sans inscription. .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Fans de bouquins Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-09-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS