Les Fans de bouquins Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-09-17 15:30:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

2025-09-17

Ce groupe est ouvert aux 11-17 ans qui souhaitent partager leurs goûts en lecture, nous aider à améliorer l’espace « ado » de la médiathèque et pourquoi pas participer au printemps aux achats de romans, BD, mangas et documentaires.

N’hésitez pas à apporter vos propres livres coups de cœurs pour les partager avec les autres participant·es autour de friandises.

Entrée libre, sans inscription. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

