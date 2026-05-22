LES FANTAISIES DE VIRGINIE DE NOËL Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

LES FANTAISIES DE VIRGINIE DE NOËL

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 10:45:00

fin : 2026-12-20 11:30:00

Date(s) :

2026-12-20 2026-12-21

Spectacle de Magie Fantaisiste 3-99 ans / Durée 45 min

Virginie transporte une valise dans laquelle elle trouve toutes sortes de choses et se crée un univers fantaisiste avec lequel elle s’amuse.

Un spectacle poétique, drôle, en interaction avec les enfants.

Apparition de lumières sur les doigts…des bulles qui volent dans les airs…des fleurs qui apparaissent et disparaissent dans un changement de couleurs…des grosses baguettes de magie…des cartes géantes et changeantes…un petit chien qui fait des pirouettes… une ombrelle aux foulards…tout un programme drôle et magique pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi des plus grands.

Laissez-vous porter par la douce folie de cette Magicienne Danseuse Clown !

Teaser Les Fantaisies de Virginie: [https://youtu.be/roU78qI2yZE](https://youtu.be/roU78qI2yZE)

Version 3-99 ans / Durée 45-50 min .

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Whimsical Magic Show Ages 3–99 / Running time: 45 min

L’événement LES FANTAISIES DE VIRGINIE DE NOËL Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE