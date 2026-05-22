LES FANTAISIES DE VIRGINIE DE NOËL – VERSION 0-4 ANS Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne
lundi 21 décembre 2026 · Rue Federico Garcia Lorca · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
LES FANTAISIES DE VIRGINIE DE NOËL – VERSION 0-4 ANS
Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-21 09:30:00
fin : 2026-12-21 10:05:00
Date(s) :
2026-12-21
Spectacle de Magie Fantaisiste / Version 0-4 ans / Durée 35 min
Virginie transporte une valise dans laquelle elle trouve toutes sortes de choses et se crée un univers fantaisiste avec lequel elle s’amuse.
Un spectacle poétique, drôle, en interaction avec les enfants.
Apparition de lumières sur les doigts…des bulles qui volent dans les airs…des fleurs qui apparaissent et disparaissent dans un changement de couleurs…des grosses baguettes de magie…des cartes géantes et changeantes…un petit chien qui fait des pirouettes… une ombrelle aux foulards…tout un programme drôle et magique pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi des plus grands.
Laissez-vous porter par la douce folie de cette Magicienne Danseuse Clown !
Teaser Les Fantaisies de Virginie: [https://youtu.be/roU78qI2yZE](https://youtu.be/roU78qI2yZE)
Représentation 9h30 : version 0-4 ans / Durée 35 min .
Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Whimsical Magic Show / For ages 0–4 / Running time: 35 min
L’événement LES FANTAISIES DE VIRGINIE DE NOËL – VERSION 0-4 ANS Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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